«Что за мерзость такая»: Тарасова — о допуске россиян до участия в ОИ

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде – 2024 в Париже является мерзостью. Такое мнение в комментарии «Советскому спорту» выразила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Сейчас допустили до Олимпийских игр. На последнем чемпионате мы во всех видах были по три человека. И это была команда. Не один, так второй. Не второй, так третий. Это очень важно! Для того, чтобы первый стал первым. А теперь по одному человеку. Почему? Это значит, им так хочется, они так сделали. Что за мерзость такая? Почему так несправедливо? Почему по одному, а не по два? Почему не по три?» — посетовала Тарасова.

Знаменитый тренер напомнила, что российские спортсмены и фигуристы в частности сейчас не выступают ни на европейских, ни на мировых первенствах. По ее словам, россиян отстранили «ни за что», поскольку они все время выигрывают. Тарасова констатировала, что, вопреки утверждением о недопустимости смешивания спорта с политикой, политическая ситуация оказывает влияние на спорт.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил российских атлетов в нейтральном статусе на летние Олимпийские игры — 2024. В Париж отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК, она сменит на этом посту Томаса Баха, который покинет пост в июне. Предполагается, что именно при нем МОК будет определять порядок участия россиян в Олимпиаде — 2026.

После избрания Ковентри заявила о намерении создать «рабочую группу, которая разработает определенную политику и руководящие принципы, чтобы олимпийское движение могло принимать решения, когда сталкивается с конфликтами». По ее словам, именно с этой группой будет обсуждаться вопрос возвращения России на турниры.

Ранее Украина попросила УЕФА не возвращать российские клубы и сборную.