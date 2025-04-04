Березуцкий на 15-секундной пресс-конференции раскритиковал судей

Главный тренер азербайджанского «Сабаха» Василий Березуцкий раскритиковал работу арбитров на первом матче полуфинала национального Кубка против «Нефтчи». Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

«Ребята сегодня молодцы. Хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе, по игре у меня все. Мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий.

После этих слов он покинул зал. Пресс-конференция специалиста продлилась всего 15 секунд. «Сабах» Березуцкого одержал победу над «Нефтчи» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 23 апреля.

О назначении Василия Березуцкого в «Сабах» стало известно в ноябре 2024 года. Бывший защитник ЦСКА и сборной России, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА впервые самостоятельно работает главным тренером. Прежде он ассистировал экс-наставнику ЦСКА и российской национальной команде Леониду Слуцкому в голландском «Витессе», «Краснодаре» и в китайском «Шанхай Шэньхуа».

Ранее Березуцкий рассказал, что в Китае бьют детей.