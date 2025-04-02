Александр Емельяненко передвигается на коляске

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко выписан из реабилитационного центра после операции, передает ТАСС.

«Александра выписали из реабилитационного центра. Сейчас он направляется домой. Пока еще он передвигается на коляске, сам он не может ходить», — сказал представитель спортсмена.

29 марта должен был состояться поединок между Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. 5 марта Емельяненко сказал, что поединок отменяется или переносится из-за того, что у него отнялись ноги.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Ранее Емельяненко выложил видео, как передвигается в инвалидном кресле.