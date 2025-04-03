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Депутат — об участии Овечкина в Олимпиаде: «с НХЛ можно будет договориться»

Депутат Свищев считает, что НХЛ отпустит Овечкина на Олимпиаду
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РИА Новости

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отпустит лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на Олимпийские игры – 2026 в случае, если российских хоккеистов допустят до участия в Олимпиаде. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Все зависит от того, какие решения примет НХЛ, и будет ли Овечкин продолжать играть в следующем сезоне — хотя у него еще будет действовать контракт. Сам он заявлял, что вернется заканчивать карьеру в «Динамо».

Есть много факторов, которые могут повлиять на участие игроков НХЛ в Олимпиаде. Но уверен, что если наших ребят допустят до Олимпийских игр, для Александра будет почетно стать лидером нашей команды. Думаю, с НХЛ можно будет договориться, ничего страшного в этом нет. Тем более, когда Александр будет заканчивать карьеру, мне кажется, в этом не возникнет сложностей», — считает Свищев.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России. Олимпийское золото является единственной из крупнейших наград в хоккее, которое Овечкину до сих пор не покорилось. При этом НХЛ не отпустила игроков, выступающих в лиге, в расположение национальных команд на Олимпийские игры 2018 и 2022 годов.

Минувшей ночью Овечкин забросил в ворота «Каролины Харрикейнз» (1:5) свою 892-ю в регулярных чемпионатах НХЛ — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

25 февраля 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) высказался за участие россиян в Олимпиаде-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России выступали 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее в Госдуме назвали необходимым участие Овечкина в Олимпиаде.

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