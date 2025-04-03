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«Динамо» со счетом 7:0 разгромило ЦСКА

Минское «Динамо» со счетом 7:0 разгромило ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ
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ХК «Динамо-Минск»

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина 2025 года минское «Динамо» оказалось сильнее московского ЦСКА.

Игра прошла в белорусской столице на «Минск-Арене» и завершилась победой команды под руководством Дмитрия Квартального со счетом 7:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горбунов и Егор Бориков, записавшие на свой счет по дублю, а также Сэм Энас, Роб Хэмилтон и Андрей Стась.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу минчан. Шестая игра пройдет в субботу, 5 апреля. Стартовое вбрасывание на «ЦСКА-Арене» состоится в 17:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Спартак» вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.

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