«Динамо» со счетом 7:0 разгромило ЦСКА

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина 2025 года минское «Динамо» оказалось сильнее московского ЦСКА.

Игра прошла в белорусской столице на «Минск-Арене» и завершилась победой команды под руководством Дмитрия Квартального со счетом 7:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Горбунов и Егор Бориков, записавшие на свой счет по дублю, а также Сэм Энас, Роб Хэмилтон и Андрей Стась.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу минчан. Шестая игра пройдет в субботу, 5 апреля. Стартовое вбрасывание на «ЦСКА-Арене» состоится в 17:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Спартак» вышел в следующий раунд Кубка Гагарина.