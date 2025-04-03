«Спартак» вышел в следующий раунд Кубка Гагарина

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина 2025 года московский «Спартак» оказался сильнее череповецкой «Северстали».

Игра прошла в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» и завершилась победой команды под руководством Алексея Жамнова со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов, Михаил Мальцев, Иван Морозов, Сергей Лукьянцев и Никита Ефремов. У проигравшей команды отличились Николай Чебыкин и Алексей Кручинин.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу красно-белых. Таким образом, «Спартак» квалифицировался в четвертьфинальную стадию плей-офф, а «Северсталь» завершила выступление в турнире.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее «Металлург» обыграл «Авангард» в пятом матче серии.