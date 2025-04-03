Легенда «Спартака» дал прогноз на матч ЦСКА — «Динамо»

Бывший голкипер московских «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили в интервью «Советскому спорту» заявил, что в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и столичным «Динамо» нет явного фаворита.

По его словам, чаша весов может склониться в этой игре в любую сторону.

«Обе команды идут ноздря в ноздрю, обе с амбициями, с физической готовностью, с технической оснащенностью. Угадать, кто победит, и правда, сложно», — заявил Кавазашвили.

В 22-м туре ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо». Поединок, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился со счетом 2:0. Первый гол в поединке оформил Мойзес, окончательный счет в этой встрече установил Рифат Жемалетдинов.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА поднялся на пятую строчку, набрав 41 балл. В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо», встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».