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Россиянин подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

17-летний Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
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manchesterunited/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский футболист «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов подписал профессиональный контракт с клубом. Об этом сообщает аккаунт Manchester United Forever в соцсетях.

«Рад подписать этот контракт. Ничего не изменилось, надо продолжать все так же усердно работать», — заявил футболист.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 года было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет. В апреле 2024 года Ибрагимов получил вызов в юношескую сборную Англии.

1 апреля «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, завершилась со счетом 1:0.

В турнирной таблице команда Рубена Аморима занимает 13-ю строчку с 37 баллами.

Ранее тренеру «Реала» запросили почти 5 лет тюрьмы.

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