«Металлург» обыграл «Авангард» в пятом матче серии

В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина 2025 года магнитогорский «Металлург» оказался сильнее омского «Авангарда».

Игра прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась победой команды под руководством Андрея Разина со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Козлов и Егор Коробкин, оформивший дубль. У проигравшей команды единственный гол на счету Рида Буше.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «ястребов». Шестая игра в серии пройдет в субботу, 5 апреля, в Омске. Стартовое вбрасывание на «G-Drive Арене» состоится в 14:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее тренер Владимир Плющев назвал игру вратарей фактором успеха команд в плей-офф КХЛ.