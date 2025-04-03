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Экс-тренер сборной объяснил, от чего будут зависеть исходы серий 1/8 финала Кубка Гагарина

Тренер Плющев назвал игру вратарей фактором успеха команд в плей-офф КХЛ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от пятых матчей серий 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Ак Барс» и «Динамо» Мн — ЦСКА. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал реализацию большинства и действия вратарей ключевыми факторами успеха для любой из этих команд.

«Игры будут очень упорными, практически, от ножа. Все понимают, что потеря лидерства чревата тем, что в следующем матче можно закончить. В любом случае, результаты будут зависеть от того, насколько команды, во-первых, изучили друг друга. И во-вторых, как сработает большинство и насколько уверенно сыграют вратари. А фаворитов в этих парах называть преждевременно. Это совершенно невозможно, потому что эти команды в турнирной таблице были рядом. В хоккее мелочей не бывает, любой аспект может сработать», — считает Плющев.

В обеих сериях счет после четырех матчей равный, 2-2. В четверг, 3 апреля, «Автомобилист» примет «Ак Барс», а минское «Динамо» дома сыграет с ЦСКА. Матчи начнутся в 17:00 и в 19:30 по московскому времени соответственно.

Ранее Плющев допустил, что Овечкина наградят за снайперский рекорд в НХЛ.

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