Глава УЕФА: российские клубы не вернутся до окончания боевых действий

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин на пресс-конференции после окончания очередного конгресса организации заявил, что на данный момент возвращение российских клубов и сборной на международные турниры невозможно.

По его словам, для того, чтобы Россия вновь принимала участие в турнирах под эгидой УЕФА, необходимо дождаться завершения боевых действий.

Также Чеферин заявил, что вопрос возвращения российских клубов и сборной будет обсуждать вместе с коллегами из Международной федерации футбола (ФИФА).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что российским судьям поднимут зарплату.