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Россия опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 35‑е место в рейтинге ФИФА
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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России потеряла одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В обновленной версии, которая опубликована на официальном сайте, Россия, которая ранее занимала 34-е место, теперь находится на 35-м.

В активе сборной России 1516,27 балла. В новом рейтинге нашу национальную команду обогнали Польша (1517,35) и Панама (1517,66), а ниже опустилась Венгрия (1503,34). Лидером стала сборная Аргентины — у них 1886,16 баллов. На втором месте идет Испания (1854,64), на третьем — Франция (1852,71).

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может попасть на чемпионат мира 2026 года без отбора.

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Футбол. Чемпионат России
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