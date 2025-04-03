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Экс-тренер сборной России допустил, что Овечкина наградят за снайперский рекорд в НХЛ

Тренер Плющев: результат Овечкина уникален — это как-то будет отмечено
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашинготон Кэпиталз» Александра Овечкина наградят в России, когда он побьет снайперский рекорд заокеанской лиги, принадлежащий Уэйну Гретцки. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«У нас награждали спортсменов за результаты, которых они достигали в период выступлений за сборную страны по различным видам спорта. Конечно, результат Овечкина уникален — думаю, в любом случае, это как-то будет отмечено. Если он действительно побьет рекорд, который держался несколько десятилетий, у нас наверняка как-то отреагируют», — считает Плющев.

Минувшей ночью «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 1:5 — эта неудача стала для «столичных» четвертой в последних пяти встречах. При этом единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Овечкин. Она стала для него 892-й в регулярных чемпионатах — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее в Госдуме назвали смешным вручать Овечкину госнаграду за рекорд в НХЛ.

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