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В Госдуме назвали смешным вручать Овечкину госнаграду за рекорд в НХЛ

Депутат Свищев: было бы смешно давать Овечкину госнаграду за рекорд в НХЛ
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Reuters

Награждать лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина правительственной наградой России, когда он побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки, не является целесообразным. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Конечно, было бы смешно давать правительственную награду за то, что он рекордсмен НХЛ. Награды России даются за победы, успехи, рекорды в честь российского спорта. Но это не отменяет нашей гордости и восхищения Александром. И у него достаточное количество правительственных наград за те успехи, которые наша сборная достигала с его участием — в частности, на чемпионатах мира. Поэтому я бы не говорил о том, чтобы представлять его к государственной награде за то, что он побьет рекорд Гретцки.

Другой вопрос, что он действительно многое делает для продвижения и развития хоккея — не только НХЛ, но и мирового хоккея. Так что есть много путей, как мы можем его благодарить и чествовать. Это еще будет отдельно обсуждаться. Мы общаемся с Министерством спорта — и Минспорт, и родной клуб Овечкина «Динамо», и Федерация хоккея России рассматривают возможности отметить тот рекорд, который Александр побьет в ближайшее время», — сказал Свищев.

Минувшей ночью «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 1:5 — эта неудача стала для «столичных» четвертой в последних пяти встречах. При этом единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Овечкин. Она стала для него 892-й в регулярных чемпионатах — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее в «Динамо» рассказали о подготовке к поздравлениям Овечкина с рекордом.

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