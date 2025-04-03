Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали важную награду, которую не сможет завоевать Овечкин

Журова: рекорд не компенсирует Овечкину отсутствие олимпийского золота
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сможет компенсировать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину отсутствие олимпийского золота. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пока неясно, сможет ли он стать олимпийским чемпионом. Вопрос, допустят ли нашу сборную до Олимпиады в 2026 году, остается открытым. Время еще есть. Я все-таки надеюсь, что в 2026 году наша сборная сможет выступить в Италии и, конечно, там будет Александр Овечкин», — заявила Журова.

3 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды — этот гол стал 892-м для него в регулярных сезонах. До рекорда Гретцки ему осталось два точных броска.

В составе сборной России Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах — в 2006, 2010 и 2014 году. Наивысшее достижение — четвертое место в 2006 году. Тогда россияне проиграли в полуфинале команде Финляндии со счетом 0:4, а в матче за третье место уступили чехам — 0:3.

Ранее Овечкин превзошел достижение Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами