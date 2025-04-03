В Госдуме назвали важную награду, которую не сможет завоевать Овечкин

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не сможет компенсировать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину отсутствие олимпийского золота. Ее слова приводит РИА Новости.

«Пока неясно, сможет ли он стать олимпийским чемпионом. Вопрос, допустят ли нашу сборную до Олимпиады в 2026 году, остается открытым. Время еще есть. Я все-таки надеюсь, что в 2026 году наша сборная сможет выступить в Италии и, конечно, там будет Александр Овечкин», — заявила Журова.

3 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Овечкин забросил единственную шайбу своей команды — этот гол стал 892-м для него в регулярных сезонах. До рекорда Гретцки ему осталось два точных броска.

В составе сборной России Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах — в 2006, 2010 и 2014 году. Наивысшее достижение — четвертое место в 2006 году. Тогда россияне проиграли в полуфинале команде Финляндии со счетом 0:4, а в матче за третье место уступили чехам — 0:3.

Ранее Овечкин превзошел достижение Гретцки.