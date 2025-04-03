Овечкин превзошел достижение Гретцки

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на последних минутах периодов матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

3 марта «Вашингтон Кэпиталз» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:5. Единственную шайбу «Вашингтона» забил Овечкин — таймер остановился на отметке 19 минут 20 секунд во втором периоде. По показателю голов, забитых в последние минуты периодов, Овечкин превзошел Гретцки — у россиянина 99, а у канадца 98.

Кроме того, этот гол стал 892-м для него в регулярных сезонах. До снайперского рекорда Гретцки ему осталось два точных броска.

«Вашингтон» занимает первое место в Восточной конференции и второе во всей лиге, набрав 105 очков после 75 проведенных матчей. У лидирующего «Виннипег Джетс» такое же количество игр и 106 очков.

Ранее Овечкин обогнал Илона Маска по количеству упоминаний в новостях в марте.