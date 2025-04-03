В «Динамо» рассказали о подготовке к поздравлениям Овечкина с рекордом

Московское «Динамо» готовится поздравить воспитанника клуба, лидера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда он побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Об этом «Газете.Ru» рассказал бывший генеральный менеджер сборной России, директор хоккейной школы «Динамо» Андрей Сафронов, отметив, что не готов говорить о целесообразности вручения Овечкину правительственной награды.

«Это решение руководства страны — как сейчас можно это обсуждать? Я считаю, что это спортивный подвиг, а решать будет руководство страны. Будет ли поздравлять Овечкина «Динамо»? Думаю, что и клуб, и наш спонсор, и все-все-все готовятся поздравить Александра. Но сейчас об этом говорить несколько преждевременно. Когда сезон закончится, будут поздравления на расстоянии. А когда все случится – держим пальцы крестиком, чтобы это произошло как можно быстрее, — будем ждать его приезда, и тогда, наверное, будет награждение», — сказал Сафронов.

Минувшей ночью «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 1:5 – эта неудача стала для «столичных» четвертой в последних пяти встречах. При этом единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Овечкин. Она стала для него 892-й в регулярных чемпионатах – ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил результативность Овечкина.