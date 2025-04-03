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Экс-тренер сборной: если бы все в «Вашингтоне» забивали как Овечкин, у них бы не было проблем

Тренер Плющев: Овечкин на то и лидер команды, чтобы регулярно забивать
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James Guillory/IMAGN IMAGES/Reuters

Неудачные выступления команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в последних матчах может быть связана с проблемами с функциональной подготовкой. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, отметив также результативность лидера «Кэпс» Александра Овечкина.

«Скорее всего, команда просела из-за функциональной подготовки. Как именно она готовилась, сложно сказать — надо знать изнутри. Но есть и восстановительный период.

А то, что Овечкин, несмотря на это регулярно забивает, — на то он и лидер команды. Если бы вся команда забивала столько же, сколько и он, или хотя бы половину, наверное, у нее не было бы таких проблем, какие есть сейчас», — полагает Плющев.

Минувшей ночью «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счетом 1:5 – эта неудача стала для «столичных» четвертой в последних пяти встречах. При этом единственную шайбу в составе «Кэпиталз» забросил Овечкин. Она стала для него 892-й в регулярных чемпионатах — ему осталось два гола до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки. Соответственно, три шайбы принесут российскому форварду звание лучшего снайпера всех времен.

Ранее Овечкин превзошел достижение Гретцки.

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