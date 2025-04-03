В ФИФА надеются на возвращение России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде выразил надежду на возвращение российских команд к международным соревнованиям.

«Наш мир разделен, мы должны использовать каждую возможность объединять людей. Идут переговоры насчет мира на Украине. Надеюсь, скоро сможем перейти к следующему шагу, также вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось», — заявил глава ФИФА.

Ранее стало известно, где сможет играть Россия в случае возвращения на международные турниры.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее вратарь «Динамо» рассказал, когда Россию вернут в мировой футбол.