Стало известно, где сможет играть Россия в случае возвращения в официальные турниры УЕФА

Россия может играть в Сербии в случае возвращения в официальные турниры УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России в случае возвращения в официальные турниры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может играть в Сербии, передает «Матч ТВ».

«Мы не обсуждаем проведение матчей на нейтральных полях. Мы должны играть в России. Я знаю, если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее южноамериканский футболист рассказал, был бы ему интересен матч с Россией.