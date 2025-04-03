Фетисов заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил мнение, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин превзойдет достижение канадца Уэйна Гретцки уже в этом сезоне. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, Александр сможет превзойти рекорд уже в этом сезоне. Думаю, Гретцки пора паковать чемоданы и ездить за «Вашингтоном», — заявил Фетисов.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях уступили «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:5. Единственную шайбу «Кэпиталз» забросил капитан команды Александр Овечкин. Дублем в составе победителей отметился забросивший победную и последнюю шайбы форвард Джексон Блейк. Также отличились Шон Уокер, Сет Джарвис и Логан Станковен.

Для Овечкина этот гол стал 892-м в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за всю карьеру. Таким образом, до повторения рекорда Уэйна Гретцки по результативности 39-летнему капитану «Вашингтон Кэпиталз» остается всего два точных броска.

После этой игры НХЛ обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет рекорд. При средней результативности Овечкина в 0,65 шайбы за игру предполагается, что историческое событие произойдет 14 апреля, когда «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом».

Ранее Овечкин рассказал о поддержке Гретцки в погоне за рекордом.