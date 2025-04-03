В РФС заявили, что относятся с уважением ко всем соперникам сборной

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России с уважением относится ко всем своим соперникам. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ко всем соперникам относимся с большим уважением. Неважно, откуда эта команда и как она называется. Все голы важны. Или вы предлагаете оценивать красоту и скорость каждого забитого мяча?» — заявил Дюков.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

6 июня россияне должны сыграть с Нигерией, на 10 июня запланирована игра с Белоруссией, 6 октября Россия должна встретиться с Ираном.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть против южноамериканских сборных.