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Сборная России может сыграть против южноамериканских сборных

Sport24: cборная России может сыграть в 2026 году против Уругвая и Колумбии
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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России в следующем году может провести выездные игры против двух южноамериканских национальных команд. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, во время мартовской международной паузы россияне могут сыграть против сборных Колумбии и Уругвая.

25 марта россияне обыграли национальную команду Замбии со счетом 5:0, а 19 марта взяли верх над сборной Гренады также со счетом 5:0. Оба матча состоялись в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

В 2023 году Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. В 2024 году команда Валерия Карпина провела пять матчей против Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии, которые выиграла с общим счетом 26:0. В сумме в активе сборной России восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

6 июня россияне должны сыграть с Нигерией, на 10 июня запланирована игра с Белоруссией, 6 октября Россия должна встретиться с Ираном.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Фонбета» Сергея Анохина разрабатывал друг из ФСБ.

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