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Панарин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин стал второй звездой дня в НХЛ
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Wendell Cruz-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня.

В матче регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд», который завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Нью-Йорка», Панарин набрал три очка, забросив одну шайбу и отдав две результативные передачи.

Первой звездой игрового дня стал форвард »Каролины Харрикейнз» Джексон Блейк — он оформил дубль во встрече против «Вашингтон Кэпиталз» (5:1). Третьей звездой дня стал вратарь «Сиэтл Кракен» Джо Даккор, который отразил все 25 бросков в матче против «Ванкувер Кэнакс» — эта игра завершилась победой его команды со счетом 5:0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее в «Вашингтоне» отреагировали на 892-ю шайбу Александра Овечкина.

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