«Мы не расстраиваемся»: Ротенберг раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Ротенберг об отмененной шайбе в овертайме: не первый раз сталкиваемся с подобным

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что команда не в первый раз сталкивается с подобным, отвечая на вопрос об отмененной шайбе в оветрайме. Об этом он заявил на пресс-конференции после четвертого матча первого раунда Кубка Гагарина против «Динамо».

«Такие ситуации у нас были и раньше. Мы это проходили в 2012 году. Также с «Динамо» нам гол отменили. Откуда-то позвонили и отменили. Нам не привыкать. Мы не расстраиваемся, не обращаем на это внимание», — заявил Ротенберг.

2 апреля СКА уступил «Динамо» со счетом 4:5 после двух овертаймов. На 2-й минуте встречи петербуржцы вышли вперед благодаря шайбе Ивана Демидова, однако до конца первого отрезка «бело-голубые» ответили тремя точными бросками Павла Кудрявцева, Седрика Пакетта и Артем Сергеева. В начале третьего периода расстояние сократил Максим Григоренко, забив на 43-й минуте. На 54-й минуте пустые ворота СКА поразил Седрик Пакетт, однако на 56-й и 57-й минуте СКА удалось сравнять счет: отличились Павел Акользин и Марат Хайруллин. Он же не реализовал буллит в первом овертайме, а также было отменено взятие ворот из-за блокировки вратаря. На 13-й минуте второго овертайма победу «Динамо» принес Максим Комтуа.

Ранее Ротенберг призвал иностранных хоккеистов «Динамо» уважать Россию.