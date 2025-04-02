«Локомотив» стал первым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» стал первым четвертьфиналистом плей-офф Кубка Гагарина, обыграв в серии до четырех побед нижегородское «Торпедо» (4:0).

Четвертый матч серии завершился победой ярославцев со счетом 2:1.

В начале второго периода счет открыл игрок «Локомотива» Александр Радулов. Через несколько минут преимущество команды удвоил Рихард Паник. Владислав Фирстов отыграл одну шайбу за несколько минут до финальной сирены.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

В прошлом розыгрыше плей-офф КХЛ «Локомотив» дошел до финала, где со счетом 0:4 проиграл серию магнитогорскому «Металлургу». По ходу того плей-офф «Локомотив» выбил из борьбы московский ЦСКА, омский «Авангард», а также челябинский «Трактор».

Ранее СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче плей-офф КХЛ.