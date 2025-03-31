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СКА одержал победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ

СКА со счетом 5:3 одержал победу над «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3.

В первом периоде счет открыл хоккеист СКА Арсений Грицюк. Сразу после перерыва Евгений Кузнецов удвоил преимущество СКА, но в середине второй двадцатиминутки Игорь Ожиганов отыграл одну шайбу. Александр Никишин в конце второго периода вновь довел преимущество СКА до двух шайб. В третьем периоде Макс Комтуа и Дилан Сикура сравняли счет, но игроки СКА Илья Карпухин и Павел Акользин установили окончательный счет матча. Стоит отметить, что Акользин забросил шайбу в пустые ворота.

29 марта московское «Динамо» обыграло петербургский СКА во втором матче 1/8 финала Западной конференции КХЛ.

Основное время встречи, которая прошла на «ВТБ Арене» в Москве, завершилось со счетом 1:1. В составе СКА отличился Иван Демидов, за «Динамо» шайбу забросил Артем Чернов. Победный бросок нанес Никита Гусев на 71-й минуте игры. Первый матч также завершился победой «Динамо» — со счетом 3:1. Таким образом, московский клуб ведет в серии — 2-1.

Ранее хоккеист СКА выругался матом во время интервью.

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