Капитан «Металлурга»: все ждут, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне

Защитник и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что ждет от игрока «Вашингтона» Александра Овечкина, что он побьет рекорд по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), который принадлежит Уэйну Гретцки, уже в этом сезоне, передает «Советский спорт».

«Мне кажется, этого ждут все. Насколько реалистичны фильмы и сериалы про спорт? Безусловно, что-то утрировано, но многие из них автобиографичные», — сказал Яковлев.

2 апреля Александр Овечкин отличился за «Вашингтон» в матче против «Бостона». Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Для Овечкина этот гол стал 891-м в регулярных чемпионатах, теперь он всего на три шайбы отстает от снайперского рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. На данный момент «столичные» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах.

Ранее тренер по физподготовке объяснил феномен Овечкина.