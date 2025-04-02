Футболист «Краснодара»: воодушевила новость об операции по возвращению России

Футболист «Краснодара» Александр Черников заявил, что его воодушевила новость о том, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино начал операцию по возвращению России, передает Sport24.

«Несколько дней назад наткнулся на новость, что Инфантино начал операцию по возвращению России в мировой футбол. Это очень воодушевило. Как будто утренние поздравления с днем рождения», — сказал Черников.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Валерий Карпин оценил слова о вероятном возвращении России.