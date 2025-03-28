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Карпин оценил слова о вероятном возвращении России

Карпин о возвращении России: если Дюков так говорит, значит, это так
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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что доверяет словам главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова в вопросе возможного возвращения российских команд на международную арену. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Раз Александр Валерьевич так говорит, видимо, это так. Это сигнал к тому, что нас завтра допустят? Нет. И не послезавтра. Когда это случится, никто не знает. И Александр Валерьевич тоже», — заявил Карпин.

25 марта Дюков заявил, что вероятность возвращения России на международную арену равна 50%.

«С каждым днем наше возвращение приближается. Не говорю, что оно произойдет завтра, но думаю, что в этом году нас могут ждать хорошие новости. Возможно, это будет постепенное возвращение, а может быть и возвращение всех команд сразу», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов может возглавить российский клуб.

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