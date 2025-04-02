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В «Динамо» заявили, что Дзюба был бы полезен команде

Тренер «Динамо» Личка: Дзюба был бы нам полезен
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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что клубу был бы полезен форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, передает «РБ Спорт» .

«Для вариативности в атаке Артем был бы полезен «Динамо». Нападающий такого типа никогда не помешает. Хочу ли я видеть Дзюбу в «Динамо» прямо сейчас? Я не думаю об этом», — сказал Личка.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Встреча состоится 5 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее «Акрон» открыл мурал с Дзюбой.

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