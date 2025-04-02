«Акрон» открыл мурал с Дзюбой

Тольяттинский «Акрон» открыл в Тольятти мурал с футболистом команды Артемом Дзюбой в честь рекорда игрока по забитым мячам за всю историю российского футбола. Об этом передает пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

Дзюба забил рекордный 234-й гол в матче против самарских «Крыльев Советов», обойдя Александра Кержакова. Это произошло 9 марта.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности за национальную команду. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче РПЛ «Акрон» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Встреча состоится 5 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Ранее защитник «Акрона» рассказал, какой иностранный язык понимает Дзюба.