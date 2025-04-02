В НХЛ отреагировали на слухи о запрете аккредитаций журналистам из России на игры «Вашингтона»

В НХЛ не исключили изменения в аккредитации российских СМИ из-за Овечкина

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не дает аккредитации российским СМИ из-за российской спецоперации на Украине, передает «Чемпионат».

«Мы оцениваем, какие изменения, если таковые будут, будут внесены в эту политику, учитывая обстоятельства, связанные с погоней Овечкина за рекордом», — добавил Дэйли.

2 апреля Александр Овечкин отличился за «Вашингтон» в матче против «Бостона». Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Для Овечкина этот гол стал 891-м в регулярных чемпионатах, теперь он всего на три шайбы отстает от снайперского рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. На данный момент «столичные» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах.

Ранее Овечкин установил новый рекорд НХЛ.