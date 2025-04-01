В РФС хотят возвращения России на турниры с флагом и гимном

Глава РФС Дюков заявил, что Россия должна вернуться на турниры с флагом и гимном

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «Матч ТВ» заявил, что национальная сборная должна проводить домашние матчи после возвращения на международные турниры в России.

«Мы должны играть с флагом и гимном, на территории России. Почему мы должны играть на нейтральных полях? Наша позиция такова, что мы должны официальные матчи играть в России», — заявил Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее РФС хочет, чтобы УЕФА поднял Россию в таблице коэффициентов.