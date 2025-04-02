Защитник «Акрона» рассказал, какой иностранный язык понимает Дзюба

Защитник тольяттинского «Акрона» Роберто Фернандес рассказал, что форвард клуба Артем Дзюба понимает слова и конструкции на испанском, передает «Чемпионат».

«Артем понимает некоторые слова и конструкции. Порой мы общаемся с кем-то на испанском, и он что-то понимает. После этого он включается в разговор. Не думаю, что ему нужны дополнительные уроки», — сказал Фернандес.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее в Госдуме назвали Дзюбу популярнейшим российским футболистом.