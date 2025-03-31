В Госдуме назвали Дзюбу популярнейшим российским футболистом

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что нападающий «Акрона» Артем Дзюба входит в топ самых узнаваемых футболистов страны.

По ее словам, 36-летний спортсмен может конкурировать за это звание не только со спортивной точки зрения.

«Если прямо сейчас спросить на улице на выбор имя какого-либо российского футболиста, то большинство, думаю, назовут как раз его. Люди моего поколения, может быть, назовут еще Аршавина и Кержакова. За все время — наверное, самый популярный футболист — Лев Яшин. Если говорить о скандалах, то Дзюба тоже будет в топе — наряду с Мамаевым и Кокориным», — заявила Журова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в 56 встречах в составе сборной России в матче против Гренады (5:0) и обошел Александра Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. Матч состоялся 19 марта.

В весенней части сезона на его счету два забитых мяча в двух матчах Российской премьер-лиги в составе тольяттинского «Акрона» и один гол в одной игре Кубка. Всего Дзюба в текущем сезоне оформил 5+3 в 13 играх РПЛ.

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