ЦСКА предрекли медали по итогам сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что столичный ЦСКА попадет в топ-3 по итогам текущего сезона в чемпионате России.

По его словам, армейский клуб под руководством Марко Николича набрал отличный ход.

«ЦСКА еще наверстает свое и будет бороться за топ-3. Этот великий клуб, который всегда борется за самые высокие места», — заявил Канчельскис.

Поединок, который состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершился со счетом 2:0. Первый гол в поединке оформил Мойзес, окончательный счет в этой встрече установил Рифат Жемалетдинов.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА поднялся на пятую строчку, набрав 41 балл. Махачкалинская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 21 очко.

В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Динамо», встреча состоится 6 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. Махачкалинский клуб в тот же день примет на домашнем стадионе «Химки», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

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