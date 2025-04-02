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Теннисистка Джонс потеряла сознание во время матча в Боготе

129-я ракетка мира Джонс потеряла сознание во время матча в Боготе
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Кадр из трансляции

Британская теннисистка Франческа Джонс потеряла сознание во время матча на турнире в Боготе.

Спортсменка, занимающая 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), почувствовала недомогание при счете 2:6, 7:5, 3:5 с Хулией Риерой. После этого на корт экстренно выбежали врачи, которые увезли Джонс в инвалидном кресле в бессознательном состоянии. Игра не была доиграна.

24-летняя Джонс дебютировала на турнирах Большого шлема в 2021 году. Используя защищенный рейтинг, Джонс в 2023 году вышла в свой первый полуфинал турниров WTA.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее сменившая гражданство Дарья Касаткина поблагодарила болельщиков за поддержку.

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