Сменившая гражданство Касаткина поблагодарила болельщиков за поддержку

Австралийская теннисистка Дарья Касаткина в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором поблагодарила болельщиков за положительные комментарии после ее решения сменить спортивное гражданство.

По ее словам, она не ожидала увидеть столь большое число позитивных откликов.

«Я была невероятно тронута поддержкой и позитивом, которые я получила после принятия своего решения. Оно было далеко не легким, но положительные отклики от болельщиков и игроков значат для меня все. Спасибо вам», — заявила Касаткина.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно в ночь на 29 марта.

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли Джин Кинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее в Госдуме раскрыли, кто виноват в ситуации со сменившей гражданство Дарьей Касаткиной.