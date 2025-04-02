Реку с крокодилами признали непригодной для гребли на Олимпиаде

Реку с крокодилами в Австралии признали непригодной для гребли на ОИ-2032

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение о небезопасности реки Фицрой, где власти Австралии планировали организовать гребной турнир в рамках Олимпийских игр 2032 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя организации, на это решение повлияло наличие в реке крокодилов и неприспособленность водоема принять большое число участников Игр.

«Предлагаемое место проведения не получило оценку и одобрение как соответствующее необходимым техническим требованиям. Честность и безопасность участников соревнований является для нас первостепенной задачей», — заявили в World Rowing.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее часть российских гимнасток получили нейтральный статус.