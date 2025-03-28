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Часть российских гимнасток получили нейтральный статус

Пять российских гимнасток получили нейтральный статус
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Kyodo/Reuters

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала первые нейтральные статусы российским гимнасткам. Их получили пять спортсменок, сообщает пресс-служба организации.

Известно, что теперь выступать на международной арене под нейтральным флагом смогут Арина Ковшова, Арина Янковская, Владислава Николаенко, Александра Хабибуллина, Арина Ковшова, Арина Янковская и Диана Чугунихина.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК), отказались ехать представители как художественной гимнастики, так и спортивной гимнастики.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Владимир Познер посоветовал не увлекаться мыслью о возвращении российских спортсменов.

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