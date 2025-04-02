Овечкин повторил рекорд легендарного канадца

Овечкин повторил рекорд Эспозито по 30+ голам в ворота одной команды в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Бостон Брюинз».

Благодаря этому голу 39-летний форвард смог повторить достижение легендарного канадского нападающего Фила Эспозито по количеству клубов лиги, которым он забивал 30 или более шайб на протяжении карьеры. На счету Эспозито и Овечкина по 14 таких команд — лидером в данном списке является Уэйн Гретцки, забросивший 30+ шайб в ворота 16 клубов НХЛ.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

Игра завершилась победой «Кэпс» со счетом 4:3. На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против »Каролины Харрикейнз». Эта игра состоится в ночь на 3 апреля, стартовое вбрасывание пройдет в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до трех шайб.