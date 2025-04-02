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Овечкин сократил отставание от Гретцки до трех шайб

Овечкин забросил 891-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до трех голов
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Wendell Cruz/IMAGN IMAGES/Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в первом периоде гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз». Матч продолжается, после стартовой двадцатиминутки счет 2:0 в пользу гостей.

Для Овечкина этот гол стал 891-м в регулярных чемпионатах, теперь он всего на три шайбы отстает снайперского рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

На данный момент «столичные» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах.

31 марта в матче с «Баффало Сейбрз» Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. «Кэпиталз» дома уступили «клинкам» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки — теперь предполагается, что он сделает это 18 апреля в последней игре регулярного чемпионата с «Питтсбургом».

Ранее вице-комиссар лиги Билл Дэйли рассказал, забьет ли Овечкин свою 894-ю шайбу быстрее Гретцки.

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