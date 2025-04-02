Овечкин повторил «вечный» рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 241-ю шайбу в первых периодах матчей регулярного чемпионата НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с канадской легендой Уэйном Гретцки, сообщает пресс-служба НХЛ.

Свой 891-й гол в регулярных чемпионатах Александр Великий забросил на 16-й минуте матча против «Бостон Брюинз». Российский форвард отправил снаряд в сетку в большинстве после передач Дилана Строума и Джона Карлсона, установив счет 2:0 в пользу «столичных», который сохранялся до конца первого периода. Во втором отрезке матча Винни Леттьери сумел отыграть одну шайбу.

Для Овечкина шайба в ворота «Бостона» стала 38-й в сезоне. По этому показателю он делит третье место в чемпионате с тремя другими хоккеистами — Тейджем Томпсоном, Брейденом Пойнтом и Кайлом Коннором.

На данный момент «столичные» занимают первое место в Восточной конференции, имея в своем активе 103 очка в 73 матчах. В общей таблице они уступают только «Виннипег Джетс», имеющим 106 баллов в 74 играх.

Ранее вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, забьет ли Овечкин свою 894-ю шайбу быстрее Гретцки.