В НХЛ рассказали, забьет ли Овечкин 894-й гол быстрее Гретцки

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может забить свой 894-й гол в лице быстрее, чем это сделал канадский форвард Уэйн Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат».

Гретцки забросил 894 шайбы в 1487 матчах, на счету Овечкина — 890 голов в 1483 играх.

«Он будет близок к этому», — заявил Дэйли.

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки.



Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведут против «Бостон Брюинз» — игра начнется 2 апреля в 2:00 по московскому времени.

Ранее Александра Овечкина заметили в баре перед матчем НХЛ.