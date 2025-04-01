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Бывший директор «Динамо» высказался о конфликте Ротенберга и Кудашова

Экс-директор «Динамо» Сафонов: для победы все способы хороши
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РИА Новости

Экс-директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал конфликт между главным тренером санкт-петербургского СКА Романом Ротенбергом и наставником бело-голубых Алексеем Кудашовым в концовке третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, когда главный тренер санкт-петербуржцев посчитал, что его коллега повел себя неспортивно, специально выбросив на лед бутылку с водой.

«Думаю, эмоции – это то блюдо, которое нужно подавать холодным. А по поводу бутылки надо смотреть, потому что по телевизору это не показали. Может быть, со льда или с лавки было виднее. Для победы все способы хороши. Это плей-офф, это война. Уже «гладкий» чемпионат закончился», — считает Сафонов.

СКА после двух поражений в Москве на старте серии выиграл дома со счетом 5:3 и теперь уступает в противостоянии до четырех побед со счетом 1-2. «Динамо» имеет преимущество своей площадки как занявшая второе место в Западной конференции команда. СКА финишировал в чемпионате седьмым на Западе.

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