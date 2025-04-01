Овечкина заметили в баре перед матчем НХЛ

Овечкина вместе с одноклубниками заметили в баре перед матчем с «Бостоном» в НХЛ

Капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заметили в баре перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинс». Видео опубликовано на странице 8 Man Suite в социальной сети X (ранее Twitter).

Отмечается, что Овечкин находился в компании одноклубников. Он пританцовывал под песни исполнителя Juicy J.

Матч «Вашингтона» и «Бостона» начнется 2 апреля в 2:00 по московскому времени. Ранее «Кэпиталз» предположили, что Овечкин забросит еще пять шайб в текущем сезоне.

31 марта Александр Овечкин вышел на второе место по количеству шайб за сезон среди хоккеистов старше 39 лет. Накануне «Вашингтон Кэпиталз» дома уступили «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8. Овечкин забросил одну из шайб, после чего лига обновила прогноз по дате, когда россиянин побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Эта шайба Овечкина оказалась для российского форварда 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он еще на шаг приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее было названо уникальное качество Овечкина.