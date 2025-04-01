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Бывший генеральный менеджер сборной России рассказал о проблемах ЦСКА

Экс-генменеджер сборной Сафронов: Воробьеву надо что-то делать в ЦСКА
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РИА Новости

Бывший генеральный менеджер сборной России и экс-директор московского «Динамо» Андрей Сафронов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о столичном ЦСКА, который смог отыграться в домашних матчах после двух поражений в Минске от местного «Динамо» на старте серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Воробьеву тоже надо что-то делать, потому что декларировалось: это команда молодых и амбициозных звезд. Многие вернулись как воспитанники и невоспитанники из НХЛ, но испытывают трудности с адаптацией, со взаимоотношениями… Есть вопросы. Дальше должно быть интересно», — считает Сафронов.

ЦСКА занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, из-за чего «Динамо» в серии с ним получило преимущество своей площадки. Интересно, что минчане обыграли армейцев Москвы во всех четырех играх в регулярном первенстве в текущем сезоне. Серия плей-офф продлится до четырех побед. Следующий поединок состоится в столице Белоруссии, затем команды вернутся в Москву, а седьмая игра, если потребуется, состоится снова в Минске.

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