Названа главная причина проблем ЦСКА в серии с минским «Динамо»

Бывший директор московского «Динамо» и экс-генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов в комментарии для «Газеты.Ru» назвал главную причину проблем московского ЦСКА в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против минского «Динамо».

«Здесь интересная серия! Думаю, Каменев подвел ЦСКА, хоть все и говорят, что там недоразумение. Но такого игрока команда лишилась перед плей-офф – это дорого стоит», — уверен Сафронов.

«Динамо» (Минск) закончило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на четвертом месте Западной конференции, добившись преимущества своей площадки в первом раунде плей-офф. Динамовцы выиграли первые два матча у ЦСКА на своем льду и после поражения в Москве ведут в противостоянии до четырех побед со счетом 2-1.

28-летний нападающий Владислав Каменев был отстранен перед плей-офф из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. В 63 играх регулярного чемпионата он отметился 23 (10+13) очками.

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