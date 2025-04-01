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Бывший директор «Динамо», рассказал, какая серия интереснее противостояния со СКА

Экс-генменеджер сборной России Сафронов: в серии «Динамо» – СКА нет фаворита
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший директор московского «Динамо» и экс-генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между московским «Динамо» и санкт-петербургским СКА, заявив, что в таком противостоянии не может быть фаворита.

«Мне кажется, на данный момент интереснее серия «Авангард» — «Магнитка», а серия «Динамо» со СКА только начинается. По одной простой причине: все пока идет ровно. «Динамо» выиграло две дома, а СКА вчера выиграл у себя. Хорошая, ровная игра. «Динамо» на данный момент ведет 2-1 – фаворит оно или нет? Думаю, среди таких команд не бывает фаворитов, очень ровные соперники. Будем смотреть, как сыграют», — считает Сафронов.

«Динамо», занявшее второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, выиграло два домашних матча у СКА, но проиграло в первой встрече в Санкт-Петербурге (3:5). Серия продлится до четырех побед одной из команд.

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